Polizei stoppt 37-Jährigen, der in Wertingen betrunken Auto fahren will

Ein 39-jähriger Mann ist am Montag unter Alkoholeinfluss zu einer Tankstelle in der Gottmannshofer Straße in Wertinger gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte sich sein 37-jähriger Mitfahrer danach ebenfalls betrunken hinter das Steuer setzen.

Der Mitfahrer ging in Wertingen schwankend aus einer Tankstelle

Die Polizei hatte gegen 13.45 Uhr den 37-Jährigen beobachtet, als er schwankend aus der Tankstelle ging und mit seinem Auto losfahren wollte. Der Mann stand laut Polizeibericht augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stoppten ihn vor Beginn der Fahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Die Beamten ließen den 37-Jährigen nicht fahren und stellten den Autoschlüssel sicher.

Der 39-Jährige war betrunken zur Tankstelle gefahren

Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass nicht der 37-Jährige, sondern der 39-Jährige mit dem Auto zur Tankstelle gefahren war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Nun ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen. (AZ)