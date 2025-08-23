Polizei beendet „Übungsfahrt“ auf einem Parkplatz in Wertingen

Im Wertinger Ortsteil Gottmannshofen konnte eine Streife der Polizeistation Wertingen am frühen Samstagmorgen einen Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes feststellen. Bei einer durchgeführten Kontrolle des Fahrzeugs konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Laut seinen Angaben handelte es sich um eine „Übungsfahrt“ für die bevorstehende Fahrausbildung. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Übungsfahrt gestoppt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ob auch ein Verfahren gegen den Halter des Fahrzeugs zu eröffnen ist, wird derzeit noch von der Polizei geprüft. (AZ)
Wertingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden