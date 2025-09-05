Icon Menü
Polizeireport: Aus einem Auto in Wertingen qualmt Rauch

Wertingen

Aus einem Auto in Wertingen qualmt Rauch

Die Feuerwehr Wertingen rückt aus. Der Schaden am Wagen liegt bei etwa 1500 Euro.
    Wegen einer Rauchentwicklung an einem Auto rückte am Donnerstagnachmittag die Wertinger Feuerwehr aus.
    Wegen einer Rauchentwicklung an einem Auto rückte am Donnerstagnachmittag die Wertinger Feuerwehr aus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Zu einer Rauchentwicklung an einem Auto ist es am Donnerstag in Wertingen gekommen. Kurz nach 14 Uhr hatte der Kabelstrang des Wagens in der Augsburger Straße aufgrund eines technischen Defekts zu schmoren angefangen, heißt es im Polizeibericht.

    Wertinger Feuerwehr rückt mit zehn Einsatzkräften an

    Die Feuerwehr Wertingen rückte mit zehn Einsatzkräften an und trennte die Stromversorgung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

