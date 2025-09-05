Aus einem Auto in Wertingen qualmt Rauch

Zu einer Rauchentwicklung an einem Auto ist es am Donnerstag in Wertingen gekommen. Kurz nach 14 Uhr hatte der Kabelstrang des Wagens in der Augsburger Straße aufgrund eines technischen Defekts zu schmoren angefangen, heißt es im Polizeibericht.

Wertinger Feuerwehr rückt mit zehn Einsatzkräften an

Die Feuerwehr Wertingen rückte mit zehn Einsatzkräften an und trennte die Stromversorgung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)