Autofahrerin wird bei Unfall in Wertingen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Autofahrerin verletzt wurde, ist es am Mittwoch in Wertingen gekommen. Kurz vor 8 Uhr war ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt in die Zusmarshauser Straße eingefahren.

Bei dem Unfall in Wertingen entsteht ein Sachschaden von etwa 8000 Euro

Dort kollidierte sein Auto nach Angaben der Polizei mit dem Pkw der 67-Jährigen. Die Frau erlitt beim Zusammenprall der Autos leichte Verletzungen. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (AZ)