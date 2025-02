Bus prallt in Wertingen gegen ein geparktes Auto

In der Hauptstraße in Wertingen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Auto und einem Linienbus gekommen. Die Busfahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr in der Zusamstadt unterwegs. Beim Anfahren einer Bushaltestelle in der Hauptstraße hielt die 54-Jährige laut Polizei einen zu geringen Sicherheitsabstand zu einem ordnungsgemäß geparkten Auto.

Der Sachschaden bei dem Unfall in Wertingen liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich

Der Bus touchierte den Wagen. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Vorfall stellt einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung da, heißt es im Polizeibericht. Die Busfahrerin muss daher ein Verwarnungsgeld bezahlen. (AZ)