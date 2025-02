In Dillingen ist am Mittwoch um 14.35 Uhr in der Otto-Brenner-Straße ein herrenloser beiger Hund gefunden worden.

Eigentümerin ist bisher nicht ausfindig gemacht worden

Die Eigentümerin wurde bislang nach Angaben der Polizei nicht ausfindig gemacht. Eine Streife übergab den Hund dem Tierheim in Höchstädt. (AZ).