Mann fährt mit dem Auto gegen das Feuerwehrhaus in Bocksberg

Ein Autofahrer ist am Samstag mit seinem Wagen gegen das Feuerwehrhaus in Bocksberg gefahren. Der 59-Jährige war mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2036 in dem Laugnaer Gemeindeteil in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ein 47-Jähriger mit seinem Auto entgegen.

47-Jähriger weicht mit seinem Auto in den Grünstreifen aus

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 59-Jährige über den Bordstein der rechten Fahrbahnseite, anschließend wieder auf die Fahrbahn und geriet in den Gegenverkehr. Der 47-Jährige konnte laut Polizeibericht einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen in den Grünstreifen verhindern.

Der Sachschaden liegt bei etwa 65.000 Euro

Der 59-Jährige fuhr weiter auf der Gegenfahrbahn, geriet ebenfalls in den Grünstreifen und prallte schließlich mit der Fahrzeugfront gegen das Feuerwehrhaus in Bocksberg. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, er wurde im Kreiskrankenhaus Dillingen behandelt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt 65.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise liegt ein medizinischer Notfall dem Unfallhergang zugrunde. (AZ)