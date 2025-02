Unbekannter fährt in Gottmannshofen Auto an und sucht das Weite

Wegen Unfallflucht im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Dillingen. Ein 61-Jähriger hatte am Samstag gegen 14 Uhr sein Auto – eine B-Klasse von Mercedes – in der Straße Am Kirchberg 4 abgestellt. Als der Mann um 19.10 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er an seinem Fahrzeug hinten rechts einen Streifschaden fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Namen und Art der Unfallbeteiligung zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)