Unbekannter stiehlt in Hirschbach Brennholz im Wert von 10.000 Euro

Am Wald des Wertinger Stadtteils Hirschbach ist es am Dienstag in der Zeit von 4.15 Uhr bis 5.50 Uhr zu einem Diebstahl von Brennholz gekommen. Den Wert gibt die Polizei mit etwa 10.000 Euro an.

Die Dillinger Polizeiinspektion bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Anrufe werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)