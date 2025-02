Unbekannter verursacht bei Laugna massive Ölverschmutzung

Der Dillinger Polizei ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr eine massive Ölverschmutzung in der Asbachstraße in Laugna gemeldet worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Ausgangspunkt der Ölspur im Wald kurz vor Zusamaltheim lag. Die Ölspur zog sich laut Polizeibericht über die Kreisstraße DLG 2 durch Marzelstetten und weiter über die Staatsstraße 2036 bis Laugna. In der Asbachstraße verlor sich die Ölspur.

Bei der Flüssigkeit handelte es sich um Hydrauliköl

Die Freiwilligen Feuerwehren Laugna und Zusamaltheim sowie der Kreisbauhof und das staatliche Bauamt waren bei der Beseitigung im Einsatz. Zur Reinigung mussten zudem zwei Spezialfirmen hinzugezogen werden. Die betreffende Strecke wurde mit Warnschildern ausgeschildert. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um Hydrauliköl. Der Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)