Unbekannter wird bei Einbruchsversuch in Dillingen gestört

Mit einem versuchten Einbruch hat es die Polizeiinspektion Dillingen in der Kreisstadt zu tun. Ein bisher Unbekannter drang in der Nacht zum Montag gegen 0.15 Uhr gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in der Lammstraße ein. Weil er durch Zeugen gestört wurde, flüchtete der Mann offenbar ohne Tatbeute in Richtung Schlossparkplatz.

Der Unbekannte in Dillingen war vermummt und schwarz bekleidet

Laut Zeugenaussagen ist der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er war komplett schwarz bekleidet, vermummt und trug weiße Sneaker. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)