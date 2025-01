Zwölfjähriger wird in Wertingen von Auto erfasst – Fahrer fährt davon

Die Polizeistation Wertingen bittet nach einer Unfallflucht am Freitag in der Zusamstadt um Zeugenhinweise. Ein Zwölfjähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Zusmarshauser Straße auf dem Weg zur Schule unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, setzte ein bisher unbekannter Fahrer eines nachfolgenden schwarzen Toyota RAV4 zunächst zum Überholen an und musste aufgrund Gegenverkehrs wieder zurück einscheren.

Der Junge stürzt vom Rad und erleidet dabei leichte Verletzungen

Dabei touchierte der Wagen das Fahrrad des Jungen, der daraufhin stürzte. Der unbekannte Autofahrer setzte nach Angaben der Polizei seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht. Bei dem Unfall erlitt der Zwölfjährige leichte Verletzungen. Der Schüler begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)