Polizeistation Wertingen ermittelt nach Unfallflucht

Ein weißer Toyota Auris ist in der Ludwig-Thoma-Straße angefahren worden.
    Nach einer Unfallflucht in Wertingen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.
    Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 31. August, und dem vergangenen Donnerstagvormittag einen geparkten Wagen in der Ludwig-Thoma-Straße in Wertingen beschädigt. Eine 47-jährige Fahrerin hatte ihr Auto dort abgestellt.

    Den Schaden gibt die Polizei mit 500 Euro an

    Die Frau stellte schließ fest, dass ihr weißer Toyota Auris von einem anderen Fahrzeug angefahren worden war. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

