In Possenried brennt gegen Mitternacht ein Garagentor

Weil ein Tor an der Rückseite einer Garage Feuer gefangen hatte, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in Possenried. Gegen Mitternacht wurden die Wehren aus Hirschbach, Hohenreichen, Gottmannshofen, Rieblingen und Wertingen sowie die Kreisbrandinspektion alarmiert. Der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf circa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

8000 Euro Sachschaden durch Garagenbrand in Possenried

Peter Kratzer, Kommandant der Feuerwehr Hirschbach, sagt, dass die Wehren rasch mit einem Löschangriff starteten. Durch „schnelles Eingreifen“ konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen 1.30 Uhr konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden. Während die anderen Einsatzkräfte abzogen, hielten die Hirschbacher Feuerwehrler noch eine Nachkontrolle ab. Gegen 3 Uhr konnten auch sie nach Hause fahren.

Derzeit geht die Polizei von einer „unsachgemäßen Entsorgen von Asche oder ähnlichem“ in einer Mülltonne aus. Darüber informiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Aktuell sei nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, wer für den Vorfall verantwortlich ist. Auf eine vorsätzliche Tat gebe es keine Hinweise. Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Kriminalpolizei.