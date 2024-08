Military-Oldtimer-Freunde übernehmen Possenried

Mit einem Allrad-Treffen hat alles vor 40 Jahren begonnen. Gemeinsam lenkten sie ihre Fahrzeuge durch eineinhalb Meter tiefe Wasserlöcher und über wellige Erdhügel. Probierten aus, was geht. Eine Energiewelle geht durch Josef Steiner, als er begeistert davon erzählt. Seitdem habe sich vieles verändert, unter anderem die Farbe ihrer Fahrzeuge. Olivgrün sind diese heute, alles einstige Militärfahrzeuge. Viele davon gelten mittlerweile als Oldtimer. Knapp 200 sind in diesen Tagen in Possenried zu sehen, bei einem Treffen, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist.

