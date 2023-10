Der Tiersegen wirkt weit über Prettelshofen hinaus

Das traditionelle Wendelinsfest zieht Menschen und Tiere aus dem ganzen Landkreis Dillingen und darüber hinaus an. Es bleibt eine Segnung der besonderen Art.

Seit 1996 dürfen sich die Prettelshofener im Oktober über eine tierische Stimmung in ihrem Dorf. Kleine wie große Tiere kommen am zweiten Sonntag des Monats und lassen sich segnen. Diesen freudigen Tag verdankt man dem heiligen Wendelin, der seinen Gedenktag im 20. Oktober ist. Der Legende nach war der heilige Wendelin ein Königssohn aus Irland, welcher in jungen Jahren sein Elternhaus verließ, auf allen Reichtum verzichtete und lieber als einfacher Hirte seinen Lebensunterhalt verdiente. Wendelin liebte die Tiere und die Natur.

Viele Leute kamen zu einst zu Wendelin und baten ihn um den Segen für Tier und Mensch. Nach seinem Tod wurde er zum Schutzpatron für die Landbevölkerung und ihre Tiere. In der Prettelshofener Pfarrei ist Wendelin der zweite Schutzpatron der Kirche.

So hat sich die Tiersegnung in Prettelshofen entwickelt

Die 49-jährige Rita Eggert, seit 2006 Pfarrgemeinderatsvorsitzende im Dorf, erzählt von der Entwicklung der Tiersegnung: „Durch Mundpropaganda kommen die Reiter, mit oder ohne Kutsche, mittlerweile auch viele Haus- und Kleintiere zur Segnung zu uns – auch einen an der Leine geführten Ochsen hatten wir schon hier."

Eggert übernimmt die Hauptorganisation. Auch wenn er es nicht hören wolle, leiste der ortsansässige Pferdehalter Franz Meitinger einen sehr großen Beitrag, betont sie. "Er unterstützt mich immer tatkräftig, hält den Kontakt zu den Reitern und Kutschern." Überhaupt sei dieser tierische Tag nur möglich durch das aktive und toll funktionierende Team des Pfarrgemeinderats. und das Engagement aller Dorfbewohner von Prettelshofen und Rieblingen. Die Feuerwehr beispielsweise sperre die Straße, passe auf und helfe, Bierbänke aufbauen.

Auch ein Esel war bei der Tiersegnung in Prettelshofen dabei. Foto: Alexandra Schuster

Prachtvolle Pferde mit langen Mähnen, bunt geschmückte Kutschen, Reiter mit Cowboyhüten, Ponys, ein Esel und die unterschiedlichsten Hunde treten an diesem Herbsttag zur Segnung an, um von Pater Tomasz Wesolowski die Segnung zu empfangen. “Es ist eine sehr schöne Begegnung mit den Menschen und Tieren", sagt der Pfarrer. Für ihn sei dieser Tag ein besonderes Erlebnis: "Mit der Kutsche zu fahren, erinnert mich an meine Kindheit.“

Ein prachtvoller Zug bildet sich in der Ortsmitte des "gallischen Dorfes". Auch der 76-jährige Johan Grandel aus Binswangen steht bereits mit seinem Landauer Wagen und seinem Zweiergespann mit den Schwarzwälder Füchsen bereit. Seit Jahrzehnten nimmt er mit mehreren Gespannarten am Wendelinsritt teil und chauffiert seit zehn Jahren beim Umzug den Pfarrer. Für ihn ist die Pferdewelt ein besonderes Hobby. Heute will er für seine zwei Lieblinge wieder den Segen für Stall und Hof bekommen, damit sie lange gesund bleiben. Den ganzen Oktober über ist für ihn und seine Pferde vieles geboten. So reiten sie noch zum Leonhardiritt nach Unterliezheim und Inchenhofen.

Pater Tomasz segnet Kutscher, Reiter und Ross und alle Tiere samt Stofftieren

Gerhard Eggenmüller aus Lutzingen steht ebenfalls mit seinen Pferden, den süddeutschen Kaltblütern Hans und Pollonia für die Segnung bereit. Rita Eggert lenkt bei ihrer Rede den Blick auf das Wetter, das ein Fest ohne Regen und angenehmen Herbsttemperaturen ermöglicht. Der heilige Wendelin müsse demnach auch einen guten Kontakt zum Wettergott haben.

Dann beginnt Pater Tomasz die vorbeiziehenden Kutscher, Reiter und Ross, alle sonstigen Tiere samt Stoff-und Kuscheltiere der Kinder zu segnen. Die Pferdehalter kommen aus dem ganzen Landkreis Dillingen und darüber hinaus. Die 43-jährige Andrea Müller aus Herbertshofen ist mit ihrem Connemara von Biberbach aus über Feld und Wiesen hierher geritten und schwärmt: „Hier kann man Haflinger, Westernpferde, Friesen, Shetland Ponys, bayrische Warmblutrassen und noch viele andere Pferdearten bestaunen.“

Hunderte Besucher und Besucherinnen feierten nach der Tiersegnung in Prettelshofen auf dem Festplatz des Kickhofs. Foto: Alexandra Schuster

Helga Güntner aus Gottmannshofen steht mit ihrem Hund, der Boxerin Stella, am Straßenrand. Ihr ist wichtig, dass ihr Vierbeiners unter einem guten Segen steht. Anschließend geht es zum Festplatz in den idyllischen Kickhof zum Feiern. Während die Menschen in geselliger Runde bei Kaffee, Kuchen und den Klängen der Blaskapelle "was wois i" zusammensitzen, können die großen Tiere derweil auf einer Weide grasen. Alle sind froh, dass alles glatt über die Bühne gelaufen ist.