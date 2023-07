Prettelshofen

06:00 Uhr

Die Gasverdichterstation in Wertingen lockt viele Besucher an

Plus Der Fernwärmenetzbetreiber Bayernets freut sich über regen Zulauf aus der Region. Auf der Anhöhe bei Prettelshofen steht ein technisches Wunderwerk - das bald erweitert werden soll.

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Viele Besucher finden an diesem Tag den Weg auf den abgelegenen Hügel am Ortseingang von Prettelshofen. Sportlich wandern einige die Anhöhe zu Fuß mit Kinderwagen oder Walking -Stöcken hinauf. Andere fahren mit dem Auto. Einer von ihnen ist Benedikt Kailing mit seiner kleinen Familie. Was hat ihn zum Besuch der Verdichteranlage Wertingen animiert? „Wir spazieren oft hier vorbei und das sieht immer so leer aus. Jetzt wollten wir es genau wissen“, erklärt er. Kailing arbeitet bei MAN und kennt Verdichter. Eine Gasverdichterstation ist selbst ihm neu. Karl und Alexandra Benz fügen hinzu: „Die Dimension der Anlage ist etwas Besonderes.“

Drei große Verdichter bilden das Herzstück der Station

Weiße Infozelte stehen vor dem Betriebsgelände. Viele Menschen laufen von Station zu Station und machen den Rundgang über das Werksgelände mit. Mitarbeiter von Bayernets geben Auskunft zur Gaskühleranlage, zur Verdichterstation und zum Umspannwerk der Lechwerke (LEW). Wieso braucht es eine Verdichterstation? Sie dient dazu, den Druckverlust beim Erdgastransport auszugleichen. Im Sommer leitet die Verdichterstationen über ein Gasleitungsnetz das Erdgas zu den großen Speichern nach Österreich und nach Burghausen am Chiemsee. Im Winter holt die Verdichterstation das Gas zurück und leitet es weiter: Kraftwerke, Firmen und private Haushalte bleiben so gut versorgt. Die Verdichterstation Wertingen besteht aus drei elektromotorbetriebenen Verdichter-Einheiten. Eine davon dient nur als Reserve.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen