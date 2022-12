Prettelshofen

07:00 Uhr

Die Prettelshofener sorgen sich um den Verkehr

An der Verdichterstation nahe Prettelshofen wird ab 2024 wieder gebaut.

Plus Ob zu schnelle Lkw oder eine Lücke im Radwegenetz zwischen Bliensbach und Prettelshofen: Das Thema Verkehr beschäftigt viele Bürger. Doch nicht nur das.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Die Bürgerversammlungen in den Wertinger Stadtteilen sind in vollem Gange. Auch im Schützenheim in Prettelshofen stellte sich Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) den Anregungen, Fragen und Kommentaren der Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils, der zwischen Rieblingen und Bliensbach liegt. Im Verlauf der Diskussion ging es neben den Schäden durch den Jahrhundertregen (wir berichteten) um folgende Themen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

