Das steckt hinter dem gedeckten Tisch mitten in Prettelshofen

Plus Wer und was steckt dahinter? Das fragen sich vor allem Radfahrer, die an einem gedeckten Tisch in Prettelshofen immer mal wieder stehen bleiben und genauer schauen.

Da steht er, tagein- und tagaus, Sommer wie Winter. Ein gedeckter Tisch. Erst lud er mit Weingläsern und einem vollen Boxbeutel auf eine gemütliche Pause ein. Jetzt stehen Teller und Tassen, Kaffeekanne und Zuckerdose für eine Kaffeerunde bereit. Direkt am Straßenrand in Prettelshofen, frei zugänglich, umrahmt von Wiese und Blumen. Eine Einladung, sich zu setzen?

Immer wieder bleiben Radler an dem Tisch in Prettelshofen stehen

"Gerne", sagt Christine Wenniger. Entdeckt hat sie allerdings noch niemanden, der sich auf den durchaus bequemen Stühlen einfach niedergelassen hat. Stehen bleiben Radler und Radlerinnen dagegen immer wieder, um genauer hinzuschauen. Sie sehen dann, dass aus der Zuckerdose Blumen wachsen, die Tischdecke schon so manche Jahre und Regen durchlebt hat.

