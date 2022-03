Projekt

Er dirigiert die 280 Darsteller des Musicals über Wertingen

Offen begegnet der Regisseur Tamás Mester dem, was ihm in Wertingen begegnet. Die Stadtgeschichte kennt er so gut wie nur wenige Einheimische. In einer Show wird er diese mit der Stadtkapelle und mehreren anderen Gruppen und Menschen in Wertingen und Füssen auf die Bühne bringen.

Plus Die Entwicklung der Zusamstadt in den vergangenen 900 Jahren kennt Regisseur Tamás Mester mittlerweile bis ins Detail. Bei seinem zweiten Besuch schwärmt er von offenen Menschen und von der Arbeit an der Wertinger Music Story

Von Birgit Alexandra Hassan

„Jetzt kenn ich Wertingen“, sagt Tamás Mester. Dabei ist der 45-jährige Profi-Regisseur in dem Moment gerade das zweite Mal in der Zusamstadt. Er korrigiert sich selbst. Die Geschichte Wertingens kenne er, und das vermutlich besser als fast alle Wertinger. Über die hat Tamás Mester in den vergangenen Wochen gelesen, was ihm in die Quere kam – im Internet, in Geschichts- und Heimatbüchern. Dieses Wissen bildet die Grundlage für ein Projekt, bei dem der 45-Jährige die verschiedensten Menschen und Gruppen zusammenführen und daraus eine begeisternde Show kreieren wird. Mit Musik, Tanz, Akrobatik, Bildern und vor allem Emotionen. Bis Juli hat er Zeit. Das Drehbuch steht. Jetzt können die Akteure zielgerichtet loslegen.

