Wertingen

Radfahrerin verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto in Wertingen

Eine 61-jährige Radfahrerin ordnet sich zu weit links ein und prallt mit einem Auto zusammen. Sie stürzt und wird ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht.
    Der Polizei zufolge entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine 61-jährige Radfahrerin ist am Mittwochvormittag mit einem Auto zusammengekracht und hat sich dabei verletzt. Die 61-jährige befuhr laut Polizei die Wertinger Industriestraße in nördliche Richtung und wollte an der Einmündung zur Alemannenstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegen ordnete sie sich zu weit links ein. Es kam Zusammenprall mit einem Auto einer 52-Jährigen, die von der Alemannenstraße nach rechts in die Industriestraße einbog.

    Die Radfahrerin muss nun selbst mit einem Bußgeld rechnen

    Die 61-Jährige stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss die 61-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

