Reiki und Heilsteine: Anna-Theresa Schröder eröffnet Praxis für Wohlbefinden in Hausen

Villenbach-Hausen

Von der Köchin zur Reiki-Therapeutin in Hausen

Anna-Theresa Schröder eröffnet eine Reiki- und Heilstein-Praxis in Hausen. Das Ziel: Selbstheilungskräfte aktivieren und Wohlbefinden fördern.
Von Alexandra Schuster
    Reiki-Therapeutin Anna-Theresa Schröder aus Hausen bei Villenbach hat sich den Traum einer eigenen Praxis erfüllt. Foto: Alexandra Schuster

    Von Amethyst über Rosenquarz bis Bergkristall – um die 50 Heilsteine liegen in der großen Vitrine. Farben wie Orange, Flieder und Gold machen den Raum aus. Es gibt viele Spiegel, Rattan-Elemente und eine große Liege mit warmen Wolldecken. Hier, in der neuen Praxis der Reiki-Therapeutin Anna-Theresa Schröder in Hausen bei Villenbach, sollen die Kundinnen und Kunden in eine Wohlfühloase eintauchen können. Konträr zu der Welt, aus der die Inhaberin ursprünglich kommt.

