Von der Köchin zur Reiki-Therapeutin in Hausen

Von Amethyst über Rosenquarz bis Bergkristall – um die 50 Heilsteine liegen in der großen Vitrine. Farben wie Orange, Flieder und Gold machen den Raum aus. Es gibt viele Spiegel, Rattan-Elemente und eine große Liege mit warmen Wolldecken. Hier, in der neuen Praxis der Reiki-Therapeutin Anna-Theresa Schröder in Hausen bei Villenbach, sollen die Kundinnen und Kunden in eine Wohlfühloase eintauchen können. Konträr zu der Welt, aus der die Inhaberin ursprünglich kommt.
Villenbach-Hausen
