82-Jährige übersieht beim Einbiegen in Rieblingen Auto eines 55-Jährigen

Bei Unfall auf der Staatsstraße in Rieblingen entsteht ein Schaden von 14.000 Euro. Der Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss.

Die Wertinger Polizei und die Rieblinger Feuerwehr rückten am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2033 bei Rieblingen aus. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto von Biberbach kommend in Richtung Wertingen unterwegs gewesen. Als eine 82-Jährige aus Rieblingen kommend mit ihrem Auto auf die Staatsstraße auffahren, übersah sie nach Angaben der Polizei den Wagen des Mannes.

Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Der 55-Jährige blieb unverletzt, die 82-jährige Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Die Seniorin klagte über Schmerzen in der Brust, konnte aber nach der Untersuchung wieder entlassen werden.

Der Mann hat bei Unfall in Rieblingen 0,7 Promille Alkohol im Blut

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 55-Jährige nach Alkohol roch. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Gegen die 82-jährige Unfallverursacherin wurde wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)