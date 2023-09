Wer hat in Rieblingen die Radmuttern am Auto einer 51-Jährigen gelockert?

Am Auto einer 51-Jährigen, das im Wertinger Stadtteil Rieblingen abgestellt war, wurden die Radmuttern gelockert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bisher Unbekannter hat laut Polizeibericht im Zeitraum von Mittwoch, 0 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, die Radmuttern am Auto einer 51-Jährigen im Wertinger Stadtteil Rieblingen gelockert.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise

Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Asbacher Straße abgestellt. Durch den Vorfall kam es nach Angaben der Polizei weder zu Verletzungen noch zu Sachschäden, da der Sachverhalt sogleich in einer Werkstatt festgestellt wurde. Die Polizeistation in Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Hinweise. (AZ)