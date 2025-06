So läuft’s drei Monate nach der Neueröffnung in der Kreisbücherei Wertingen

Erst drei Monate ist es her, dass die neuen Räumlichkeiten der Kreisbücherei am Wertinger Marktplatz eröffnet haben. Und schon haben sich die Neuanmeldungen im Vergleich zu 2024 versechsfacht. Das zeigen Zahlen, die Leiterin Jana Besold dem Wertinger Stadtrat nun vorgelegt hat. Sie gab einen Einblick, wie die Einrichtung im Moment dasteht, wo man hin möchte und verriet, welche Aktionen in diesem Jahr noch geplant sind.

Mit dem Umzug vom Landrat-Anton-Rauch-Platz in das Gebäude, in dem ehemals der Drogeriemarkt Müller untergebracht war, hat sich die Kreisbücherei deutlich vergrößert. Und bietet neben der Ausleihe nun auch einen Raum, in dem sich Besucherinnen und Besucher aufhalten können – es gibt etwa Sitzgelegenheiten, einen Arbeitsplatz und die Wertinger Zeitung, die zum Durchblättern bereitliegt. Die Kinder können sich in eine Lesehöhle zurückziehen.

8505 Besucher seit der Neueröffnung der Kreisbücherei in Wertingen

Das Gate am Eingang zählt mit, wie viele Besucher die Bücherei betreten. So waren bis zum 31. Mai – also ziemlich genau drei Monate nach der Eröffnung – 8505 Gäste in der Bibliothek. Heruntergebrochen entspricht das 193 Besuchern pro Öffnungstag, wie Besold veranschaulicht. Neu angemeldet haben sich bis zu diesem Zeitpunkt 288 Personen – 2024 waren es lediglich 47.

Dass der Zulauf am Anfang groß ist, wundert die Bibliothekarin nicht. „Die Bücherei ist neu, man schaut sich‘s an und meldet sich an“, fasst sie zusammen. Spannend sei in Zukunft, wie sich die Menge der aktiven Leserinnen und Leser entwickeln wird, die an den Ausleihzahlen festgemacht werden. Aktuell sind es 535 – Im Vergleich zu 288 im vergangenen Jahr.

„Wir gehen vorneweg mit Bibliotheken dieser Größenordnung“, sagt Besold. Das zeige der Bibliotheksmonitor, der ermöglicht, sich mit anderen Büchereien zu vergleichen. Und auch das Personal wurde aufgestockt: Seit 1. Mai gehören zwei neue städtische Mitarbeiterinnen zum Team, außerdem geht ein neuer Fahrer des Bücherbusses an den Start, der die mobile Zweigstelle zur stationären Bücherei in Wertingen ist. Wer angemeldet ist, kann sowohl am Marktplatz als auch im Bus ausleihen und abgeben.

Werden die Öffnungszeiten der Bibliothek erweitert?

Otto Horntrich (SPD) erkundigte sich, ob die Öffnungszeiten der Bibliothek noch erweitert werden, sie künftig auch an Samstagen oder in den Ferien geöffnet haben könnte. Einige Bürger hätten ihn darauf angesprochen, denn dann hätten Eltern und Kinder Zeit. Besold antwortete: „Das Personal kann aktuell nicht mehr stemmen.“ Um dennoch Möglichkeiten zu schaffen, werde man in den Dialog mit Ehrenamtlichen gehen, die sich bereits angeboten hätten. Vielleicht könnte man dann an einzelnen Tagen in den Ferien oder etwa alle zwei Wochen am Samstag öffnen. „Aber das lässt sich jetzt noch schwer kalkulieren“, so die Bibliothekarin. Ist der Austausch mit den Ehrenamtlichen ausgewertet, könne man womöglich schon nach den Sommerferien etwas anbieten.

Johann Popp (CSU) fragte nach, wie das Thema Neuerwerbungen gehandhabt werde. Besold erklärte, dass es Richtlinien gebe, die besagen, wie der Bestand einer öffentlichen Bibliothek aufgestellt sein muss. Darin sei etwa verankert, wie viel Prozent an Belletristik, also Unterhaltungsliteratur, in den Regalen stehen sollte. Dennoch könne man sich auch etwas an den Kundenwünschen orientieren. „Wir nehmen gern Anfragen entgegen“, so die Büchereileiterin. Nicht alles sei möglich, manches sei zu exotisch. Doch gerade, wenn es um Fortsetzungen einer Reihe gehe, hätten das die Leserinnen und Leser oft besser im Blick.

Doch neben reinem Lesestoff möchte die Kreisbücherei auch Aktionen und Veranstaltungen anbieten. So wird es zu den Ernährungstagen vom 15. bis 24. Juli einen Büchertisch zum Thema Ernährung geben. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Vom 15. Juli bis zum 3. Oktober findet außerdem der Sommerferien-Leseclub statt, die Abschlussveranstaltung ist am 6. Oktober. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche und dabei Preise gewinnen. Am 20. Oktober wird im Rahmen der Dillinger Kulturtage eine Bestsellerautorin nach Wertingen kommen. Außerdem möchte sich die Bibliothek mit einer Aktion an der Wertinger Nacht am 21. November und am Märchenweg der Wertinger Schlossweihnacht beteiligen.