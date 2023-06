Rischgau/Riedsend

Was die Menschen in Rischgau und Riedsend bewegt

Bei der Bürgerversammlung in Rischgau ging es auch um die Frage, wann die Arbeiten für den neuen Radweg starten werden.

Plus Zu den Bürgerversammlungen in Rischgau und Riedsend kommen zahlreiche Interessierte. Dabei geht es auch um die Themen Friedhof, Bauplätze und Lerchenberg.

Das Baugebiet, der Radweg, die Fernwärmeleitungen. Bei der Bürgerversammlung in Rischgau hatten die Anwesenden einige Fragen und Anregungen. Das berichtete Bürgermeister Werner Filbrich im Nachgang zur Zusammenkunft im Bürgerhaus. So wollte ein Bürger wissen, wann die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet starten. Geplant sei, dass diese im September beginnen, so die Auskunft des Rathauschefs. Im Frühjahr sollten dann die Häuslebauer loslegen können, wenn die Arbeiten im Zeitplan bleiben. Vorgesehen ist, dass zehn Bauplätze entstehen. Wie viel dort der Quadratmeter kosten wird, stehe noch nicht fest. Der Preis werde ermittelt, wenn die Kosten für die Erschließung abgerechnet sind, so Filbrich.

Bei der Versammlung in Rischgau geht es um den Radweg

Angesprochen wurde an diesem Abend auch der geplante Radweg zwischen Villenbach und Rischgau. Ein Bürger fragte nach, wann die Arbeiten dafür nun starten werden. Laut Filbrich müssten diese demnächst, sprich Ende Juni, beginnen. Der Start des Projekts war verschoben worden, da die ausführende Firma Terminprobleme hatte. Der Radweg wird südlich der Straße verlaufen und erhält eine eigene Brücke über die Zusam. Enden wird der Radweg am Bürgerhaus in Rischgau.

