Der Gehweg in der Bauerngasse in Wertingen wird saniert

Der Gehweg der Bauerngasse in Wertingen in Richtung Seniorenzentrum wird derzeit saniert. Die teilweise kaputten Gehwegplatten werden entfernt und die 310 Meter lange Strecke asphaltiert. Außerdem werden die Bäume entlang der Straße gefällt. Laut Auskunft der Stadt seien viele der rund 20 Bäume, meist sind es Akazien, in einem sehr schlechten Zustand. Dafür soll es aber Neupflanzungen geben. Die Arbeiten werden rund 70.000 Euro kosten. Foto: Konrad Friedrich

