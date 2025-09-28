Wurde ein Schüler in Dillingen attackiert?

Die Polizei ermittelt, weil ein 13-jähriger Schüler in Dillingen eventuell körperlich attackiert wurde. Wie die Beamten betonen, sind die Umstände derzeit noch nicht geklärt. Der Vorfall soll sich am Freitag gegen 7.15 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Rosenstraße ereignet haben.

Zeugenaufruf nach Vorfall in Dillingen

Laut Auskunft der Polizei soll ein couragiertes Auftreten des Schülers einem jungen Erwachsenem gegenüber vorausgegangen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, dass ein Heranwachsender im Bereich Rosenstraße am Freitag gegen 7.15 Uhr zunächst unangenehm einer weiblichen Person gegenüber aufgefallen ist und dann einen Schüler körperlich angegangen hat. Zeugen soll bei der Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071-56-0 melden. (AZ)