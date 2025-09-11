Jetzt geht's wieder los: Infos rund um den Schulstart im Raum Wertingen

Die Grundschule Wertingen startet am Dienstag, 16. September, mit 21 Klassen in das neue Schuljahr. 16 Klassen sind es an der Stammschule Wertingen, davon vier Ganztagsklassen: 1a/2a, 1b/2b, 3a und 4a. An den Außenstellen Binswangen werden drei Klassen (1e/2e, 2h/3h, 4e) unterrichtet und an der Außenstelle in Gottmannshofen zwei Klassen (1d/2d, 3d/4d).

Zum Unterrichtsbeginn und -ende in der ersten Schulwoche für die Klassen 2 bis 4: Die Schule geht für die Klassen 2 bis 4 am Dienstag, 16. September, von 8 bis 11.20 Uhr. Von Mittwoch, 17. September, bis Freitag, 19. September, endet der Unterricht für die Halbtagsklassen 2 bis 4 um 12.10 Uhr. Der Unterricht in den Ganztagsklassen findet am Dienstag bis 11.20 Uhr, am Mittwoch, 17. September, und am Donnerstag, 18. September, bis 15.25 Uhr mit Mittagessen statt. Am Freitag endet der Unterricht für alle Ganztagsklassen um 12.10 Uhr.

So läuft der erste Schultag für die ersten Klassen in Wertingen

Für die ersten Klassen gelten folgende Regelungen am ersten Schultag: In Wertingen ist der Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern in der Pausenhalle der Grundschule Wertingen. Von 8.30 bis 10.30 Uhr geht es um die Klassen 1a, 1b, 1c; von 9 bis 11 Uhr die Klassen 1f und 1g. Der Elternbeirat lädt die Eltern in das Elterncafé im Foyer der Stadthalle ein. Das Team der Mittagsbetreuung sowie der Elternbeirat werden sich ihnen dort vorstellen.

An den Außenstellen Binswangen und Gottmannshofen ist der Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern um 8.45 Uhr im Eingangsbereich des Schulhauses. Der erste Schultag endet um 10.45 Uhr. Der Unterricht für die ersten Klassen im Halbtag endet von Mittwoch, 17. September, bis Freitag, 19. September, um 11.20 Uhr. Die Mittagsbetreuung für die angemeldeten Kinder findet sowohl in Wertingen als auch in Binswangen direkt nach dem Unterricht ab dem ersten Schultag statt.

Der Unterricht in den Ganztagsklassen findet am Mittwoch, 17. September, und am Donnerstag, 18. September, bis 15.25 Uhr mit Mittagessen statt. Am Freitag endet der Unterricht für die Ganztagsklassen um 12.10 Uhr.

Unterrichtszeiten und Ablauf an der Grundschule in Buttenwiesen

Die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen freut sich ebenfalls darauf, ihre neuen Erstklässler am Dienstag, 16. September, willkommen zu heißen und in die Schulfamilie aufzunehmen. Die Schulanfänger versammeln sich dazu mit ihren Eltern um 8.30 Uhr zu einer kleinen Begrüßungsfeier in der Turnhalle Pfaffenhofen (Eingang Sylvesterstraße). Es wird darum gebeten, pünktlich zu sein. Die Klassen 1a, 1b und 1c sitzen auf ausgewiesenen Plätzen und werden von ihrer jeweiligen Klassenlehrerin begrüßt. Danach erfolgt eine kleine Feier. Anschließend gehen die Lehrerinnen mit ihren Schülern in die jeweiligen Klassenzimmer.

Der Elternbeirat lädt die Eltern der ABC-Schützen ab circa 9 Uhr zu einem Weißwurstfrühstück ein. Für die Kinder der ersten Klassen endet der erste Schultag um 10.15 Uhr. Die Eltern werden darum gebeten, ihre Erstklässler vor dem Haupteingang (Am Mohnfeld) abzuholen.

Für die Klassen 2 bis 4 startet der Unterricht um 7.55 Uhr. Die gesamte Woche über endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Es gelten in den einzelnen Ortsteilen dieselben Bushaltestellen wie zum Schuljahresende. Die aktuellen Abfahrtszeiten beim Morgenfahrplan sind auf der Internetseite der Ulrich-von-Thürheim Grundschule Buttenwiesen unter gsbuttenwiesen.de nachzulesen.

So startet das Schuljahr 2025/26 an der Grundschule Zusamaltheim

Auch für die Grundschule Zusamaltheim beginnt am Dienstag, 16. September, das Schuljahr 2025/26. Für die zweiten bis vierten Klassen beginnt der Unterricht am ersten Schultag um 7.55 Uhr und endet um 11.10 Uhr. Am Mittwoch endet der Unterricht für die zweiten, dritten und vierten Klassen um 11.10 Uhr, am Donnerstag und Freitag um 12.10 Uhr.

Für die erste Klasse gilt folgende Regelung: Der Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern ist um 8.45 Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule Zusamaltheim. Unterrichtsende ist am Dienstag um 10.45 Uhr. Der Elternbeirat lädt die Eltern in das Elterncafé im Foyer der Mehrzweckhalle ein. Die Eltern werden darum gebeten, Ihre Erstklässler anschließend im Pausenhof abzuholen. Für die erste Klasse endet der Unterricht in der ersten Schulwoche am Mittwoch um 10.25 Uhr, am Donnerstag und Freitag um 11.10 Uhr.

Am Dienstag, 16. September, beginnt für alle anderen Klassen der stundenplanmäßige Unterricht. Die Mittagsbetreuung beginnt ab dem ersten Schultag. (AZ)