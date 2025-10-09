Skibasar in Wertingen zum Start in die Wintersaison

Mit dem Skibasar in der Wertinger Realschule startet die Schneesportschule Fun-Sports-Club in die Wintersaison. Nach der Jubiläums-Saison zum 40-jährigen Bestehen hat sich der Verein in diesem Jahr das Motto „Preiswerter Schneesport für alle“ gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Skibasar in der Anton-Rauch-Realschule hat inzwischen Tradition. Die Annahme der Waren ist am Samstag, 25. Oktober, von 8 bis 9.30 Uhr. Der Basar mit Beratung und Information findet von 10 bis 13 Uhr statt. Die Abholung der Waren ist von 13 bis 14 Uhr möglich. Es wird nach Angaben des Vereins nur Wintersport-Hardware angenommen, das heißt nur gut erhaltene, der DIN-Norm entsprechende Ski, Snowboards, Ski- und Snowboardschuhe und Stöcke – keine Bekleidung und Kleinteile.

Spezielles Programm, um Unfälle auf den Pisten zu reduzieren

Die Ausbildung widmet sich in diesem Jahr dem Thema Schneesport und Natursport als wichtiges positives Erlebnis in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ein zentraler Inhalt bei allen Kursen ist die Frage: „Achtung – alles im Blick?“ Zirka 80 Prozent der Pistenunfälle sind laut mehreren Statistiken selbst verschuldet. Die Hauptgründe dafür sind mangelnde Fitness, Überschätzung der motorischen Fertigkeiten und damit auch die Unterschätzung des Fahrtempos. Ein spezielles Programm, um Unfälle zu reduzieren, werde wieder in alle Kursklassen integriert, informiert der Fun-Sports-Club.

Das sind die Kurstermine des Fun-Sports-Clubs

Folgende Kurstermine unter der Leitung eines staatlich geprüften Skilehrers stehen zur Wahl: 26., 28., 30. Dezember (Weihnachtsferien), und 7., 8. Februar (Wochenendkurs). Eine frühzeitige Terminreservierung, etwa beim Skibasar, ist laut Mitteilung empfehlenswert. (AZ)