Welche Schmetterlinge es in der Region gibt

Während in den Nächten draußen noch der Frost regiert, gibt im Schützenheim Binswangen schon der nahende Frühling den Ton an: In den schillerndsten Farben leuchtet auf der Leinwand die Pracht der Schmetterlinge, die Thema des Vortragsabends „Schmetterlinge – gibt´s die noch?“ von Bündnis 90/Die Grünen sind. Vorsitzende Erika Stempfle-Storr hat den Experten Kurt Taglinger eingeladen, und der macht von vorneherein klar, dass es sich um ein schönes, aber kein einfaches Thema handelt. Denn so filigran wie Schmetterlinge scheinen, so komplex und zerbrechlich sei ihre Welt. Taglingers Kenntnisse gehen auf jahrzehntelange Beobachtungen und Forschungen zurück, er ist vernetzt mit vielen Gleichgesinnten, die in ganz Bayern mit der Kamera unterwegs sind, die Bestände zu erforschen und aufzuzeichnen.

3200 Arten sind laut Taglinger in Bayern bekannt, wobei der Experte zwischen Tag- und Nachtfaltern, Edelfaltern sowie Kleinschmetterlingen unterscheidet. Taglinger, der im Dillinger Stadtteil Hausen wohnt, ist viel in der nahen und weiten Umgebung unterwegs, unternimmt Exkursionen in die Schwäbische Alb, um die Lebensgrundlagen für die wundersamen Insekten zu erforschen. Den Vortrag in Binswangen beginnt er jedoch im eigenen Garten, den er ganz auf die Bedürfnisse der Schmetterlinge angelegt hat. „Schmetterlinge – gibt`s die noch?“ – die Frage des Abends beantwortet er mit einer Mahnung. Wer die Pracht der Falter genießen wolle, der müsse ihnen den entsprechenden Lebensraum bieten.

Englischer Rasen, wie hierzulande beliebt, sei dabei Fehlanzeige. „Keine Düngung, kein Mulchen, kein Gift“, gibt Taglinger vor. Ein Schmetterlings-Garten bestehe aus einem Mosaik verschiedener struktur- und blütenreicher Teilräume. Offene Bodenstellen, Steine, Felsen, heimische Heckenpflanzen und Sträucher, mit Kräutern und Blüten belebte Wegränder oder Totholz bieten den Tieren das, was sie brauchen. Taglinger rät zu einer „sensiblen Mahd“, am besten mit der Sense. Er warnt vor allzu dichten Hecken aus Koniferen, die die Insekten nicht überwinden könnten. Wichtig: Im Winter die Pflanzen stehen lassen, denn sie bieten ausreichend Versteck. Derart gestaltete Hausgärten sollten in ihrer Bedeutung für die artenreichen Kulturen nicht unterschätzt werden, aber auch Kalk-Magerrasen wie auf der Schwäbischen Alb, der das Vorkommen vieler Schmetterlingsarten bestimme.

Anhand der Schmetterlingskarte Bayern zeigt Taglinger die Vorkommen der verschiedenen Arten auf. Dabei rührt sich einiges in der Landschaft, denn der Klimawandel hat den ursprünglich heimischen Arten viel Konkurrenz aus dem Ausland gebracht, sagt Taglinger. So werde in Bayern seit 2010 der Karstweißling beobachtet, der eigentlich im Tessin in der Schweiz beheimatet ist und jetzt durch das mildere Klima offenbar gute Bedingungen auch hierzulande vorfindet.

Ein ganzes Kapitel widmet Taglinger in seinem Vortrag den Nachtfalterarten, deren Vielfalt und Vorkommen vielen Menschen nicht bekannt ist. Einblicke gibt er auch in die Welt der Raupen und Puppen. Den Weg vom Schmetterlings-Ei auf der Blattunterseite, über die gefräßige Raupe und die Verpuppung bis zum Schlüpfen des Falters hat der Referent auf faszinierenden Fotos festgehalten. Und er züchtet sogar einige Schmetterlingsarten selbst, wie er berichtet. Für die Interessierten im Binswanger Schützenheim bleibt die Erkenntnis, dass es sich lohnen könnte, Taglingers Garten-Tipps zu beachten. Denn Schmetterlinge, ja, die gibt es noch. (AZ)