Solobild Binswanger Musiker

Auf dem Cannstatter Wasen hat die Klein-Böhmisch-Besetzung der Banzger-Blosn vom Musikverein ihren ersten von drei Auftritten absolviert. Der erste Auftritt beim zweitgrößten Volksfest in Deutschland, dem Cannstatter Wasen, am vergangenen Sonntag wurde von der Klein-Böhmisch-Besetzung der Banzger-Blosn des Musikvereins Binswangen unter der Leitung von Robert Brandelik vor 5000 begeisterten Besuchern absolviert. An den Sonntagen, 1. und 8. Oktober von 11 bis 14 Uhr gehört die Bühne im „Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt“ nochmals den Binswangern. Foto: FotoNoid