Aus den Liedern von Jörg Kupke spricht die Lust am Experimentieren

Plus Jörg Kupke aus dem Zusamaltheimer Ortsteil Sontheim kennt keine Noten, dafür das Gefühl für Schwingung. In Corona-Zeiten ist die Liebe zur Musik neu entflammt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Fast drei Jahre äußere Beschränkungen. Weder Kneipe noch Ausstellung. Dafür Homeoffice und ausgiebige Spaziergänge über die Felder hinter dem Zusamaltheimer Ortsteil Sontheim. Da taucht in Jörg Kupke eine alte Liebe auf, die Liebe zur Musik. Sie entflammt ganz neue Ideen in ihm. Sieben CDs sind entstanden – alle von Anfang bis Ende komplett "Jogi", so sein Künstlername. Jedes einzelne Lied etwas Besonderes. Dabei kennt der 59-Jährige keine einzige Note.

