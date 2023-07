Sontheim

Die Gemeinschaft ist lebendig im Bürgerheim in Sontheim

Plus Vor einem Vierteljahrhundert startete der neu gegründete Trägerverein den Bau der Bürgerheims. Bei der Jubiläumsfeier ist einiges geboten.

Von Alexandra Schuster

Wer in der Ortsmitte von Sontheim, einem Ortsteil der Gemeinde Zusamaltheim, links eine kleine Anhöhe hochfährt und das Bürgerheim an der Heckengasse erblickt, kommt ins Staunen. Man sieht ein schönes Anwesen, das im Ort generationsübergreifend ein toller Treffpunkt für alle Altersklassen ist. Ein Haus, das Vereinen eine Heimat gibt und Jugendlichen durch Freizeitangebote vieles bieten kann. Geburtstage, Taufen und Vereinsfeste der Gemeinde werden hier gefeiert. Jetzt feiert der Trägerverein sein 25-jähriges Bestehen. Die Sontheimer Vereine dürfen sich am Samstag, 15. Juli, auf einen geselligen Abend freuen.

Nach der Schließung der alten Gastwirtschaft 1996 hatte sich die Frage gestellt, ob man den ortsansässigen Vereinen durch Umbau des alten Gemeindehauses neben dem Feuerwehrgebäude oder durch einen Neubau ein neues Zuhause gibt. Die Entscheidung fiel schließlich für den Neubau. Im August 1998 war der Baubeginn. Durch viele freiwillige Arbeitsstunden und der Mithilfe von ortsansässigen Firmen konnte das Bürgerheim nach knapp zwei Jahren fertiggestellt werden. Im Jahr 2000 wurde die Eröffnung gefeiert. Bis zu 80 Menschen können dort Feste feiern. Viele Traditionen werden im Bürgerheim gepflegt. Vorsitzender Johann Bee sagt: "Seit vielen Jahren haben die Vereine wie die Schützen, der Gartenbauverein und die Feuerwehr durch dieses Haus ein festes Standbein." Die Jagdgenossenschaft nütze es zudem für Versammlungen.

