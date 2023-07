Sontheim

Die Sontheimer feiern ehrenamtliches Engagement

Plus In dem Ort feiert der Trägerverein des Bürgerheims das 25-jährige Bestehen. Es gibt einen Umzug, Musik, Geselligkeit und gutes Essen.

Die Sontheimer Vereine und ihre Gäste feierten das 25-jährige Bestehen des 1998 gegründeten Trägervereins. Bei sommerlichen Temperaturen genossen sie einen unvergesslichen Abend mit Ehrungen der Gründungsmitglieder und viel Geselligkeit. Ein sicheres Auge, ruhige Hände und in der Ruhe liegt die Kraft. Das sind Eigenschaften, welche man als Schütze im Vereinsleben meistens anwenden muss, um die Zielscheibe richtig zu treffen.

26 Personen waren bei der Gründung des Trägervereins in Sontheim dabei

Genau diese Qualitäten brauchte auch der Trägerverein Sontheim und all seine freiwilligen Helfer um ihr Ziel, die anstehende Jubiläumsfeier, auf die Beine zu stellen. Speziell in den Tagen vor dem Event musste alles rund um den kommenden Festtag organisiert sein. Was man hier besonders herausheben muss, dass die Dorfbewohner alles auf ehrenamtlicher Basis leisten. Damals vor knapp 25 Jahren versammelten sich in Versammlungsraum des Feuerwehrhauses in Sontheim 26 Personen, um die Gründung eines Trägervereins „Bürgerheim Sontheim“ zu beraten und ins Leben zu rufen.

