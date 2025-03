SPD will bei Bürgermeisterwahl in Wertingen mitmischen

Mit Verwunderung haben Sozialdemokraten in der Zusamstadt den Bericht „Wer sind die Wertinger Bürgermeisterkandidaten?“ vom Freitag in unserer Zeitung gelesen. Der Grund: Die SPD, die mit nur einem Sitz im Wertinger Stadtrat vertreten ist, wurde dabei nicht befragt. Dabei wollen die Sozialdemokraten, wie unserer Redaktion jetzt bekannt wurde, bei der Kommunalwahl 2026 in Wertingen kräftig mitmischen.

