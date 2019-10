00:04 Uhr

70 Prozent sind 30 zu wenig

TSV Meitingen ist gegen den TSV Aindling auf der Suche nach alter Stärke. Seit fünf Spielen ohne Sieg

Von Nicolai Vrazic

Mit den Händen in den Jackentaschen schlenderte Abteilungsleiter Torsten Vrazic vergangene Woche über das Trainingsgelände des TSV Meitingen. Seine leeren Blicke schweiften durch das Lechtal. Seine Mimik war starr, wirkte gar wie versteinert. Der 46-Jährige hatte die Vorrunde der diesjährigen Fußball-Bezirksliga-Saison Revue passieren lassen – und zog ein ernüchterndes Fazit.

15 Spiele, 25 Punkte, Platz drei: Wenigstens der Tabellenplatz dürfte den TSV-Boss noch einigermaßen friedlich stimmen. „Doch wir müssen festhalten, dass wir vor allem in den zurückliegenden fünf Partien deutlich hinter unseren Erwartungen geblieben sind und diesen derzeit hinterherlaufen“, resümiert Vrazic.

Die letzten Wochen haben sichtlich an den Kräften, der durch zahlreiche Ausfälle gebeutelten Lechtaler, gezehrt. „Derzeit sind nur 70 Prozent der Mannschaft fit“, beklagt auch Trainer Pavlos Mavros den personellen Engpass, der sich wie ein roter Faden durch die Vorrunde zog. „Die Verletzungen haben uns wieder einmal schwer getroffen. Sie erlauben es uns nicht, an unserer Konstanz zu arbeiten“, pflichtet Vrazic seinem Trainer bei und merkt an: „Mit Daniel Deppner, Nemanja Ranitovic, Fabian Wolf, David Englisch und René Heugel fehlt uns nahezu eine halbe Stammformation.“

Die Mannschaft hingegen gibt sich indes selbstkritisch, sucht und sieht die Schuld unabhängig der Ausfälle auch bei sich. „Es fehlt die Leidenschaft, der Wille zu gewinnen, der Kampfgeist – nicht ohne Grund sind wir an der mageren Punkteausbeute der letzten Wochen selbst schuld“, erklärt Mittelfeldstratege Matthias Schuster.

Das 1:1-Remis gegen den abstiegsgefährdeten BC Adelzhausen offenbarte jüngst die ganze Problem-Palette der Lechtaler. Vorne fallen die Tore nicht, oder werden zu Unrecht wieder aberkannt, das Umschalt- beziehungsweise das Spiel gegen den Ball ist nach Ballverlusten mangelhaft und in der Defensive reicht eine kleine Unsicherheit, um dem Gegner den Torerfolg zu ermöglichen. „Wir bekommen zu viele einfache Gegentore“, analysiert Vrazic. „Wie heißt es so schön: Im Sturm gewinnst du das Spiel, in der Abwehr die Meisterschaft.“ Zwar hat der TSV mit 36 Treffern die beste Offensive der Liga, 24 Gegentreffer in 15 Spielen sind hingegen nicht mehr als Mittelmaß.

Für Trainer Mavros beginnt am Sonntag (15 Uhr, Rathaus-Apotheken-Arena) gegen den TSV Aindling eine neue Zeitrechnung. „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Es beginnt die Rückrunde, ein neuer Abschnitt. Wir müssen einen Cut machen“, appelliert der 47-Jährige. Seine Jungs sollen den Kopf wieder freibekommen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und endlich den Spaß sowie die Freude am Fußball wieder haben. Denn für den TSV Meitingen heißt es am Sonntag „friss oder stirb!“. Eine Niederlage im Derby gegen den punktgleichen TSV Aindling kann die Lechtaler schnell ins Mittelfeld abrutschten lassen. Die Aufstiegsambitionen wären damit – zumindest vorerst – endgültig dahin.

Themen folgen