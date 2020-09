00:03 Uhr

Abschluss mit Blick in die Zukunft

Beim Nachwuchs des TC Wertingen waren die Unger-Zwillinge nicht zu schlagen

Von Klaus-Peter Knospe

Jetzt ging die Saison 2020 beim Tennis-Club Wertingen endgültig zu Ende. Zumindest, was den offiziellen Spielbetrieb angeht, bei schönem Wetter werden die Plätze auf der schmucken Anlage auf dem Judenberg natürlich weiterhin gut belegt sein. Den Abschluss der Turniere bildeten die Jugendmeisterschaften, was bezeichnend ist, den der Blick geht in die Zukunft, auf ein hoffentlich reibungsloses Jahr 2021 mit Punktspielen und gesellschaftlichen Veranstaltungen nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020.

Die Jugendspieler ließen sich davon nicht beeindrucken. Bezeichnend allerdings, dass der Trend der letzten Jahre anhielt, denn die älteren Jahrgänge konnten sich für die Clubmeisterschaft nicht erwärmen, da spielen andere Ablenkungen eine größere Rolle. Dafür waren die Jahrgänge der U9 bis U12 mit Begeisterung bei der Sache und eine Belohnung gab es für alle: Ein Grillfest zum Abschluss, und da sah man nur Sieger. Viele Eltern begleiteten die Spiele und feuerten ihren Nachwuchs an. So waren am Ende Jugendleiterin Sandra Wirth und Turnierleiter Andreas Unger vollauf zufrieden und vor allem der bewährte Trainer Stefan Keri freute sich, dass er sehen konnte, welche Früchte seine Arbeit trägt. Die Zukunft lässt hoffen. Bei den U12 waren die Unger-Zwillinge Zeno und Quentin wieder einmal nicht zu schlagen. Nur wenn sie gegeneinander antreten, muss einer natürlich verlieren. Doch auch hier gab es einen brüderlichen Ausgleich, nachdem Zeno im Einzel Bruder Quentin in zwei Kurz-Sätzen (gespielt wurde an einem Tag jeder gegen jeden) mit 4:2, 4:2 geschlagen hatte, revanchierte der sich in einem überaus spannenden Doppelfinale zusammen mit Jonas Mielke beim 4:2, 3:4, 10:7. Da blieb Zeno Unger mit Janis John nur Platz zwei. Platz eins war es aber für Zeno im Einzel vor Quentin und Jonas Mielke.

Bei den U9 und U10 war Maximilian Hahn der Triumphator, er siegte im Einzel und Doppel. Im Einzel blieb er ungeschlagen und gewann vor Ella Szodruch, Antonia Mörgenthaler und Antonia Herrmann. Im Doppel behielten Hahn und Antonia Herrmann gegen Ella Szodruch und Antonia Mörgenthaler mit 5:1 das bessere Ende für sich.

So ging ein schwieriges Jahr des Tennissports auch beim TCW zu Ende, die Begeisterung der Jugend soll sich aufs nächste Jahr übertragen, wenn der Verein sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

