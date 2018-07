vor 39 Min.

Absteiger und Vizemeister Lokalsport

Licht und Schatten beim TCF

Positive Ergebnisse gab es am vergangenen Wochenende beim Tennisclub Frauenstetten. Für die Herren 1 und die Junioren U 18 war dies bereits der letzte Spieltag. Der Abstieg aus der Kreisklasse 1 für die Herren 1 war bereits vor dem Lokalderby gegen den TC Wertingen 2 schon klar. Wie in der ganzen Saison war auch hier wieder eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft am Start, die beim 0:9 keine Chance hatte. In der Gesamtabrechnung heißt dies: kein einziger Saisonsieg und damit der letzte Tabellenplatz. Die Mannschaft verabschiedet sich mit diesem Abstieg nach 18 Jahren Zugehörigkeit zur Bezirksklasse 2 und Kreisklasse 1 in die Kreisklasse 2.

Der Terminplan des BTV wollte es so, dass die Herren 2 ebenfalls zeitgleich gegen den TC Wertingen 4 antraten. Auch hier gab es einige Aufstellungssorgen, aber die drei eingesetzten U18 Junioren konnten diese mehr als gut kompensieren. Erwartungsgemäß gab es enge Einzelmatches. Aus diesen konnten Max Tochtermann, Felix Aumiller, Julian Hillenmeyer, Niklas Straßer und Julian Riegel als Sieger vom Platz gehen. Mit dieser 5:1-Führung war der Sieg schon in trockenen Tüchern. Es reichte dann noch ein Doppelsieg von Hillenmeyer/Straßer. Somit war der lang erhoffte Sieg von den Herren 2 mit 6:3 endlich da. Damit konnten sie auch die Rote Laterne in der Tabelle an die Wertinger abgeben.

Noch besser als die Herren 2 haben sich die Junioren U18 in ihrem letzten Saisonspiel geschlagen. Zuhause spielten sie gegen den Tabellenzweiten vom TC Neuburg am Brandl. Und bereits nach den Einzeln lief alles rund für den TCF: Max Tochtermann und Julian Hillenmeyer siegten in zwei Sätzen, Niclas Straßer und Niklas Weicker zeigten Nervenstärke im Match-Tiebreak. Bereits nach den Einzeln war also der Sieg perfekt. Die anschließenden Doppel gingen beide an die Gegner. Aber mit diesem 4:2 Sieg sind die Jungs vom TCF in der Abschlusstabelle auf Platz zwei angekommen und somit starker Vizemeister! (kja)

