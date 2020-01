vor 30 Min.

Acht Tore von rechts außen

Jennifer Kling erzielt acht Treffer für Damen des TVG

Für die Landesliga-Handballer des TV Gundelfingen begann das neue Jahr mit einer 25:29-Niederlage beim TSV Herrsching. In der kurzen Winterpause wurden einige taktische Veränderungen im Abwehrspiel der Gärtnerstädter vorgenommen, und es war klar: „Das wird ein harter Kampf, den wir nur mit Teamgeist und der nötigen Motivation gewinnen können!“ So appellierte Trainer Oliver Bleher vor dem Spiel an die Mannschaft. Der Anfang der Partie verlief jedoch anders als erhofft und der Gastgeber zog bis zur 22. Minute neun Tore davon. Durch eine motivierende Pausen-Ansprache des Trainergespanns Bleher/Bauer/Hander gelang es den Gästen in der zweiten Halbzeit, sich noch einmal zurückzukämpfen, um die Herrschinger in eine Schlagdistanz von vier Toren zu bringen. Für Punkte reichte es aber nicht mehr. (MSCH)

Spielfilm: 8:3, 15:8 – 21:15, 24:20, 28:21, 29:25

TV Gundelfingen: Lischka, Brucker; Frieß (1 Tor), Schaarschmidt (3/2 Siebenmeter), Kunisch, Gerstmayr, Hander, Bauer (10/6), Gutbrod, Krumscheid (1), Frömel (4), Ruchti (2), Hegele(2), Schreitt (2)

Die BOL-Damen gewannen am Sonntagabend ihr letztes Spiel der Hinrunde gegen den VSC Donauwörth klar. Eva Gerstmayr erwischte einen grandiosen Start und sicherte ihrem Team mit drei Treffern in drei Minuten die schnelle Führung. Dank intensiver Abwehrarbeit betrug der Vorsprung zur Pause bereits sechs Tore. In der zweiten Hälfte schienen sich die Gäste aus Donauwörth, auch geschwächt durch eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit, regelrecht aufzugeben. Einzig die ambitionierten Schlagwürfe der Mittespielerin fanden immer wieder das Ziel. Der TVG fand im Angriff immer wieder die richtigen Mittel, Jennifer Kling setzte sich mit acht Treffern von rechts außen gekonnt in Szene. (vmö)

Spielfilm: 2:0, 8:2,11:7, 16:10, 19:13 – 24:15, 28:20, 32:24, 37:29

TV Gundelfingen: Pertler; Mäck (2), Kerler (5), Gerstmayr E. (3), K. Gerstmayr (2), Haselmeier (7/1 Siebenmeter), Fischer (1), Bamberger (1), Jennifer Kling (8), Jana Kling (4), Eckmaier, Beutmiller (4)

Im Derby der Damen-Bezirksklasse schlugen die Gundelfingerinnen die HSG Lauingen-Wittislingen mit 21:15-Toren (vmö/am)

TVG-Damen II: Simonyi; Haas, Hopf S., Kunisch, Eckmaier, Hopf M. (4), Bamberger (5/1), Plachy, Berchtenbreiter (1), Daucks, Schwenkreis (5), Kaspar, Kahraman (2/1), Dörflinger (4)

