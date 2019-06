00:03 Uhr

Allzeit bereit

Gegen TKSV Giengen will der SV Altenberg heute seine starke Saison erfolgreich abschließen – mit dem Aufstieg. In Angriff und Abwehr liegen die Stärken

Kann der SV Altenberg seiner bislang so erfolgreichen Fußball-Saison am heutigen Freitag, 7. Juni, in Herbrechtingen das I-Tüpfelchen aufsetzen? Als Vizemeister der WFV-Kreisliga B/V treffen die Syrgensteiner ab 18 Uhr im Relegationsspiel auf den Vorletzten der Kreisliga A/III, TKSV Giengen. Mit einem Sieg will der SVA die lang ersehnte Rückkehr in die höhere Spielklasse perfekt machen. Die letzte Chance dazu hatte er vor nunmehr sechs Jahren am Ende der Saison 2012/13, scheiterte dort jedoch in der Relegation an der TSG Schnaitheim. Diesmal soll alles anders werden. Und die Vorzeichen dazu stehen gut. „Wir können auf eine starke Saison zurückblicken und stolz auf unsere bisherigen Leistungen sein“, sagt SVA-Trainer Hans Mack: „Trotz der Langzeitverletzten wie Siegfried Tiefenbacher oder Tobias Rettinger und immer wiederkehrender kurzzeitiger Verletzungssorgen haben wir gezeigt, wie flexibel wir sind und uns in verschiedensten Zusammensetzungen gefunden. Daran sieht man vor allem die Tiefe und den Zusammenhalt, der in unserem Kader steckt.“ Besonders die Routiniers Peter Lanzinger und Kapitän Jan Gräßle haben der jungen Mannschaft die nötige Erfahrung gegeben und wollen es jetzt am Ende ihrer Laufbahnen nochmals wissen. Zu den Chancen seines Teams und der Vorbereitung auf ein solches K.-o.-Duell merkt Mack an: „Relegationsspiele sind irgendwie immer eine 50:50-Angelegenheit. Da bedeutet es nichts, ob man um den Aufstieg wie wir oder gegen den Abstieg wie der TKSV Giengen gespielt hat. Beide Seiten werden bis zum Ende fighten und alles aus sich herausholen. Wir haben uns nach dem letzten Spieltag regeneriert und auch den Erfolg des zweiten Platzes genossen.“ Die positive Stimmung habe sein Team in die letzten Vorbereitungen mitgenommen. (DZ)

