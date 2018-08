vor 37 Min.

Altenmünster ist mit Remis nicht zufrieden Lokalsport

Für SCA war mehr drin

Ein Unentschieden vor dem Anpfiff hätte im Lager des SC Altenmünster angesichts zahlreicher Ausfälle sicherlich jeder unterschrieben. Nach dem gestrigen 1:1 im Aufsteigerduell in der Fußball-Bezirksliga Nord beim FC Affing war eine leichte Enttäuschung bei manchem Gästeanhänger freilich nicht zu übersehen. Auch bei Angreifer Sebastian „Sebi“ Mayer nicht, der mit der letzten Aktion des Spiels den Siegtreffer für die Zusamtaler auf dem Kopf hatte. Doch traf er den Ball mehr mit der Schläfe und der Schulter und setzte ihn am langen Pfosten stehend aus drei Metern knapp neben das Gehäuse. „Den hätte ich schon machen dürfen“, ärgerte sich Mayer selbst meisten über das verpasste 1:2.

Es war nicht der einzige Hochkaräter, den Altenmünster bei den tropischen Temperaturen liegen ließ. Als Affings Patric Palatin den quirligen Nico Schuster im Strafraum unsanft von den Beinen holte, zeigte Schiedsrichter Tobias Kinberger aus Kaufbeuren sofort auf den Punkt. Den von Dominik Osterhoff gar nicht mal so schlecht geschossenen Elfemeter fischte FCA-Torhüter Roman Artes mit letztem Einsatz von der Linie. Bei dieser Großtat verletzte sich der Affinger Keeper allerdings und konnte nicht mehr weiterspielen. Vertreter Noah Scherer machte seine Sache bis auf eine Ausnahme sehr gut. Als er in der 64. Minute nach einem Distanzschuss den Ball nicht festhalten konnte, war Marius Henkel zur Stelle und hatte den leeren Kasten vor sich. Den Nachschuss setzte Altenmünster Linksfuß zum eigenen Entsetzen aus drei Metern jedoch einen Meter über den Kasten.

Die vergebenen Altenmünsterer Großchancen sind freilich nur die halbe Wahrheit bei diesem Spiel. Affing war oft die etwas aktivere Mannschaft mit einer guten Spielanlage. Die Partie hätte in der 86. Minute Marco Wanner auch zugunsten der Hausherren entscheiden können, als SCA-Torwart Kevin Abold dessen Kopfball aus drei Metern mit einem großartigen Reflex zunichtemachte. Keine Chance hatte Altenmünsters starker Keeper wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff. Da schloss Wanner einen Angriff über die linke Seite energisch ab, als er die Kugel nur noch über die Linie drücken musste. Noch schöner herausgespielt war allerdings Altenmünsters Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Bei einem Konter über Mayer und Schuster kam der Ball zu Patrick Pecher, der eiskalt aus zehn Metern verwandelte. Ein starkes Debüt bei den Gästen gab im Abwehrzentrum an der Seite von Sebastian Kaifer Neuzugang Sergej Scheifel. Sein Mitwirken war umso wichtiger, da kurzfristig Thomas Lauter krankheitsbedingt ausgefallen war. (her)

SC Altenmünster: Abold, Mahmoud, Scheifel, S. Kaifer, Müller, Ferme, Osterhoff, Pecher, Mayer, Schuster (73. T. Kaifer), M. Henkel (83. Wollmann)

Schiedsrichter: Kinberger (Kaufbeuren). – Tore: 0:1 Patrick Pecher (45+3), 1:1 Marco Wanner (47.) - Bes. Vork.: Torwart Artes (Affing) hält Foulelfmeter von Osterhoff (15. ) - Zuschauer: 120

