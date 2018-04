vor 47 Min.

Auch die Frauen jubeln mit Lokalsport

So sehen Sieger aus. Nach dem Titelgewinn mit der gemischten Mannschaft in der Gauoberliga sicherte sich das Frauenteam von „Frohsinn“ Binswangen die Meisterschaft in der Gauliga und den damit verbundenen Aufstieg in die höchste Klasse im Schützengau Wertingen.

„Frohsinn“ Binswangen macht im Rundenwettkampf das Double perfekt. Prettelshofen gewinnt „Endspiel“ gegen Bocksberg und steigt in die A-Klasse auf

Mit der gemischten Mannschaft sicherten sich die „Frohsinn“-Schützen aus Binswangen bereits vor dem letzten Durchgang die Meisterschaft in der Gauoberliga im Schützengau Wertingen. Zu Titelehren kamen nun auch noch die Frauen des zuletzt so erfolgreichen Vereins. Sie sicherten sich mit einem 564:554-Ringe-Heimsieg gegen „Tell“ Westendorf den Titel in der Gauliga und steigen in die Gauoberliga auf.

Beim Erfolg gegen Westendorf erzielte Mona Thrul 190 von 200 möglichen Ringen; sie legte mit ihrem Ergebnis den Grundstein für den Erfolg. Da die Westendorferinnen auch das Duell gegen die „Burgschützen“ aus Markt verloren, rutschten sie in der Endtabelle gar noch auf Rang drei hinter Binswangen und Pfaffenhofen zurück.

Binswangens gemischte Mannschaft verabschiedete sich mit einer Klasseleistung aus der Saison. Beim Auswärtserfolg in Unterschöneberg wurde einmal mehr die 1000-Ringe-Marke geknackt. Am Ende standen gar 1004 Ringe auf dem Wettbewerbsbogen. Den besten Einzelschützen an diesem Abend stellte aber „Immergrün“ mit Tim Leutenmair. Er kam auf starke 147 Ringe (Mannschaftsergebnis 995 Ringe). Weil Unterschöneberg verlor und „Tirol“ Hettlingen das Duell bei „Hubertus“ Unterthürheim mit 992:990 Ringen gewann, sicherten sich die Hettlinger die Vizemeisterschaft in der höchsten Klasse im Gau. Den Glanzpunkt für Hettlingen beim Sieg in Unterthürheim setzte Markus Dietmayr mit 148 Ringen.

Zu einem „Endspiel“ um den Titel kam es in der B-Klasse zwischen „Jägerblut“ Prettelshofen und „Ritterburg“ Bocksberg. Die Gastgeber waren am Ende um 32 Ringe besser und sicherten sich damit die Meisterschaft und den Aufstieg. Elisabeth Sailer sorgte mit 146 Ringen für das beste Einzelergebnis. Die Meisterschaft perfekt gemacht hat auch das Team von „Andreas Hofer“ Eppishofen. Im Ortsderby bei „Eichenlaub“ Zusamzell setzten sich die Gäste mit 933:921 Ringen durch. Eppishofen schießt somit nächste Saison in der D-Klasse. (her)

Gaurundenwettkampf

Hubertus Unterthürheim – Tirol Hettlingen 990:992

Unterthürheim: Mathias Reutner 148 Ringe, Christoph Egger 145, Markus Egger 143, Michael Schmid 142, Markus Winter 139, Johann Deißer 137, Martin Braun 136. - Hettlingen: Markus Dietmayr 148 Ringe, Michael Sinning 146, Thomas Mayrböck 142, Stefan Mayrböck 140, Bianca Kallenbach 140, Martin Mayrböck 139, Martin Sinning 137.

Immergrün Unterschöneberg – Frohsinn Binswangen 995:1004

Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 147 Ringe, Claudia Rolle 146, Barbara Scherer 145, Benedikt Rättig 142, Gisela Leutenmaier 140, Melanie Rättig 140, Simon Litzel 135. - Binswangen: Christian Bühler 146 Ringe, Martin Schwarzbart 145, Sarah Roth 144, Cordula Wiedemann 143, Albert Eser 142, Lisa Marie Gumpp 142, Alexander Lachenmayr 142.

Unter Uns Erlingen – Hallodri Wertingen 965:966

Erlingen: Armin Dötterl 141 Ringe, Rainer Bartos 140, Robert Kurka 137, Alexander Mayr 137, Wolfgang Pötzl 137, Jürgen Weber 137, Reinhold Küchelbacher 136. - Wertingen: Dietmar Mayer 143 Ringe, Nadine Engelhart 141, Susanne Schröder 139, Michael Thiel 139, Tobias Niesner 136, Patrizia Thiel 135, Christine Meitinger 133.

Lechtal Herbertshofen – Frohsinn Hohenreichen 959:967

Herbertshofen: Johannes Gump 142 Ringe, Herbert Steiner 140, Maximilian Puchta 139, Alexander Marx 137, Wolfgang Radiese 135, Alisa Kratzl 134, Christian Mrochen 132. - Hohenreichen: Tobias Humbauer 144 Ringe, Claudia Havel 141, Anika Trauner 140, Julia Trauner 139, Doris Hafner 135, Michael Humbauer 134, Bernd Bannert 134.

Jägerblut Prettelshofen – Ritterburg Bocksberg 972:940

Prettelshofen: Elisabeth Sailer 146 Ringe, Richard Knöferl 140, Maximilian Eggert 140, Gerhard Eggert 138, Markus Eggert 138, Thea Thoma 136, Jule Panitz 134. - Bocksberg: Sabine Gieß 141 Ringe, Marion Häußler 138, Anton Stuhler 135, Josef Langenmair 135, Kathrin Kitzinger 134, Franz-Xaver Häußler 130, Margit Behringer 127.

Wörleschwang – Hallodri Laugna 955:929

Wörleschwang: Thomas Hartmann 140 Ringe, Markus Hegele 139, Jochen Hörmann 138, Max Diesenbacher 137, Stefan Steppich 136, Hans Hörmann 135, Bettina Schneider 130. - Laugna: Roland Egger 140 Ringe, Manfred Egger 138, Christine Gebele 134, Arthur Gebele 132, Thomas Gebele 129, Andreas Deisenhofer 129, Franz Fackler 127.

Eichenlaub Zusamzell – Andreas Hofer Eppishofen 921:933

Zusamzell: Rudolf Saule 137 Ringe, Werner Glenk 134, Erwin Kaminski 133, Bernd Dietrich 130, Andrea Schneller 129, Markus Kraus 129, Joachim Hartl 129. - Eppishofen: Andreas Hegele 145 Ringe, Jürgen Thoma 140, Christoph Thiergärtner 139, Helmut Wiedemann 134, Julia Spaderna 127, Sandra Dieminger 125, Marina Dieminger 123.

Bavaria Baiershofen – Ganghofer Hegnenbach 738:596

Baiershofen: Roland Rolle 117 Ringe, Christina Lechner 116, Jonathan Schuhmann 112, Anton Bunk 110, Nikolaus Schulz 109, Michael Cormier 99, Hansjörg Glaß 75. - Hegnenbach: Ringe, Winfried Wagner 121, Jeannette Diener 121, Victoria Zimmermann 120, Jürgen Milde 120, Robert Federlin 114.

Damenrundenwettkampf

Ritterburg Bocksberg – Alpenrose Emersacker 558:571

Bocksberg: Sabine Gieß 188 Ringe, Margit Behringer 185, Anita Barth 185. - Emersacker: Anja Thiergärtner 193 Ringe, Janina Fischer 189, Stefanie Fech 189.

Frohsinn Binswangen – Tell Westendorf 564:554

Binswangen: Mona Thrul 190 Ringe, Lisa Marie Gumpp 187, Karola Hegele 187. - Westendorf: Monika Klügl 188 Ringe, Natalie Hauke 183, Marianne Herbeck 183.

Burgschützen Markt – Tell Westendorf 546:540

Markt: Andrea Dumler 187 Ringe, Daniela Steinbach 181, Petra Glink 178. - Westendorf: Monika Klügl 194 Ringe, Marianne Herbeck 177, Daniela Neureiter 169.

Themen Folgen