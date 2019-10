vor 9 Min.

Auch ohne den Seriensieger erfolgreich

In Abwesenheit von Tobias Gröbl gewinnt Andreas Beck von der LG Zusam den Auftakt der Jedermannslaufserie in Mauren mit deutlichem Vorsprung

Von Werner Friedel

Sonniges Herbstwetter sorgte zum Auftakt der 44. Donau-Rieser Jedermannslaufserie in Mauren für beste Wettbewerbsbedingungen. Ohne Probleme mit der Zeitumstellung fanden sich pünktlich um zehn Uhr insgesamt 442 Teilnehmer zum „Lauf um den Eisbrunn“ ein. Gut aus den Startlöchern kamen die Läufer der LG Zusam, die mit Andreas Beck im Hauptlauf den schnellsten Teilnehmer stellten.

Vom Start weg kontrollierte Andreas Beck auf der 10,1 Kilometer langen bergauf und bergab führenden Hauptlaufrunde das Geschehen. An der Spitze laufend forcierte der 33-jährige Mertinger ab Kilometer zwei das Tempo deutlich und setzte sich nun Meter um Meter von seinen Mitkonkurrenten ab. Mit einem überlegenen Sieg in flotten 34:29 Minuten nutzte er die Chance in Abwesenheit von Seriensieger Tobias Gröbl im 71. Jedermannslauf seiner Karriere den ersten Lauferfolg zu feiern. Auf Platz vier hinterließ mit Josef Sapper in 36:04 Minuten ein weiterer LG-Läufer einen glänzenden Eindruck. Ins Vorderfeld verschlug es zudem Andreas Gundel, der mit seinem 19. Platz sehr zufrieden sein konnte. Knapp dahinter folgten Fabian Munz und Arslan Muminovic auf den Plätzen 24 und 25.

Als schnellste weibliche Teilnehmerin der LG Zusam zeichnete sich Anna Pfäffle aus, die nach 47:14 Minuten auf Gesamtrang 88 durchs Ziel am Sportgelände lief. Gut gelaunt präsentierten sich auch die weiteren Starter der LG Zusam, die sich mit ansprechenden Leistungen über einen gelungenen Sonntagvormittag in Mauren freuen konnten. Alle LG-Ergebnisse auf einen Blick:

Mauren (Jedermannslauf), Hauptlauf, 10,1 km: 1. Andreas Beck 34:29 min.; 4. Josef Sapper 36:04 min.; 19. Andreas Gundel 39:39 min.; 24. Fabian Munz 40:19 min.; 25. Arslan Muminovic 40:20 min.; 37. Wolfgang Laurien 42:00 min.; 55. Georg Weger 44:06 min.; 60. Willi Königsdorfer 44:55 min.; 66. Werner Friedel 45:22 min.; 67. Thomas Eser 45:26 min.; 82. Jürgen Behringer 46:51 min.; 88. Anna Pfäffle 47:14 min.; 89. Thomas Wengenmayr 47:19 min.; 94. Anna Knötzinger 47:42 min.; 95. Christian Golder 47:45 min.; 98. Hermann Schäffler 48:08 min.; 145. Gerti Morenweiser 51:48 min.; 187. Christine Heindl 55:32 min.; 195. Maria Wengenmayr 56:29 min.; 196. Gerhard Brummer 56:32 min.; 204. Sonja Geis 57:11 min.; 222. Tobias Steige 59:15 min.; 246. Helmut Englmaier 61:41 min.; 264. Franz Steichele 64:09 min.; 267. Dieter Horn 65:51 min. – Walking, 6 km: 14. Heike Vogel 43:06 min. – Mannschaftswertung: 7. LG Zusam 26 Pkt.

