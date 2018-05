vor 28 Min.

Auf geht‘s zum Rekordmeister Lokalsport

Die Wechsel von Maurice Dehler und Annalena Knöferl bestätigen die gute Arbeit im Gundelfinger Nachwuchsleistungszentrum

Dass der FC Gundelfingen mit seinem Nachwuchsleistungszentrum nicht nur in Schwaben gute Arbeit leistet, beweisen neben den Bayernliga-Aufstiegen der Fußball-C- und -A-Junioren in den vergangenen Jahren auch die Spielertransfers zu den Topclubs in Süddeutschland. Renato Domislic (FC Ingolstadt), Ben Balkenhol, Luca Binswanger (1. FC Heidenheim) und Kai Kreher (FC Augsburg) sind nur einige der Namen, die den Sprung zu den Profi-Nachwuchsleistungszentren geschafft haben – und sich dort auch durchsetzen konnten.

Heuer sind die Transfer-Dimensionen der Grün-Weißen jedoch noch eine Nummer größer: Mit Annalena Knöferl und Maurice Dehler wechseln gleich zwei Akteure der U15-Bayernliga-Mannschaft vom FC Gundelfingen zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Dehler spielte seit acht Jahren beim FCG und durchlief dabei als Feldspieler und Torhüter von den F- bis C-Junioren alle Teams in Gundelfingen. Der Peterswörther schaffte dabei im April 2017 den Sprung als Torhüter in die Bayernauswahl und konnte durch starke Leistungen bei den Auswahlspielen in ganz Deutschland einige Scouts namhafter Mannschaften auf sich aufmerksam machen. „Ich habe noch nie einen Spieler gehabt, der ehrgeiziger als Maurice war und sich in vier Jahren so extrem entwickelt. Er hatte sein Ziel Bayern München immer vor Augen und versuchte in jedem Spiel und Training an die Grenzen heranzukommen“, sagt Trainer Michael Lasar.

Annalena Knöferl spielte bis zu den D-Junioren bei der JFG Riedberg und wechselte 2015 in die U14 vom FCG. Sie qualifizierte sich durch starke Auftritte in der BFV-Regionalauswahl für die Bayernauswahl, welcher sie seit 2016 angehört. Mit Sonderspielrecht vom BFV durfte Knöferl, die eigentlich bereits B-Juniorin ist, bei den C-Junioren in der Bayernliga mitwirken. Die Binswangerin trug als Mittelfeldspielerin zur Stabilität in der Gundelfinger Mannschaft bei. Zur kommenden Saison wird sie in der U17-Bundesligamannschaft des FCB auflaufen. Laser kommentiert: „Eine extrem zweikampfstarke Spielerin, die einigen männlichen Kandidaten das Leben in den Punktspielen schwer machte. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es in München packen wird.“

Beide Spieler erfüllen sich mit dem Wechsel auf den Campus des FC Bayern einen Kindheitstraum. Ein Traum, dessen Verwirklichung mit viel Aufwand und Arbeit verbunden war. Wöchentlich bis zu fünf Einheiten inklusive Spiel, Training und Auswahlmannschaften mussten sie dafür aufbringen. Über den am Montag stattfindenden „DFB-Stützpunkt“ und die damit verbundenen Auswahlmaßnahmen machten sie sich in den Notizblöcken der Spielerbeobachter der Topclubs einen Namen.

„Für das Nachwuchsleistungszentrum Gundelfingen ist es eine klasse Sache, gleich zwei Spieler beim FC Bayern unterzubringen. Als die Anfrage von Dominik Beckenbauer (Koordinator und Scout des FCB) für beide Nachwuchskicker aus München kam, freuten wir uns extrem“, sagt Michael Lasar: „Schließlich spiegeln solche Anfragen von Topclubs wie dem FCB unsere erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre wider.“ (fcg)

Themen Folgen