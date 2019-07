00:03 Uhr

Auf- und Absteiger

Wie es im Kreis Donau geregelt ist

Dass sämtliche Meister in den Fußball-Amateurklassen aufsteigen dürfen, daran ändert sich auch in der kommenden Saison nichts. Und auch die Tabellenzweiten können den Sprung nach oben schaffen, wenn sie in den Relegationsspielen den entsprechenden Erfolg haben. Von den Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen haben der TSV Wertingen (Bezirksliga) und der SV Holzheim (Kreisliga) in der abgelaufenen Spielrunde von der Relegation profitiert und sind als Vizemeister nun eine Klasse höher eingestuft.

Was die Abstiegsregelungen anbelangt, sind die Vereine in den beiden Bezirksligen Nord und Süd auch im Spieljahr 2019/2020 einem besonderen Stress ausgesetzt. In beiden Klassen steigen jeweils drei von 16 Vereinen direkt ab, die Tabellendreizehnten müssen zudem in die Relegation. Ein Leidtragender der verschärften Bezirksliga-Abstiegsregelung war im vergangenen Jahr die SSV Glött, die als Drittletzter den bitteren Weg in die Kreisliga antreten musste. Relativ gut hatten es dagegen die Vereine in den A-Klassen. Aus diesen stiegen jeweils nur die Tabellenletzten ab, wer Vorletzter wurde, war auch ohne Relegation gerettet. Davon profitiert hat zum Beispiel der SV Roggden, der trotz einer verkorksten Saison als Tabellendreizehnter die Liga halten konnte.

In der kommenden Saison wurde der Abstieg aus den A-Klassen verschärft: Aus den vier Gruppen im Kreis Donau steigen die Tabellenletzten ab; die jeweiligen Vorletzten spielen in Entscheidungsspielen zwei weitere Absteiger aus. Nachfolgend die vom Bezirksspielausschuss getroffenen Auf- und Abstiegsregelungen:

Die Kreisliga West spielt mit 15 Mannschaften, die Kreisliga Nord mit 14 Mannschaften. Die Meister der beiden Kreisligen steigen in die Bezirksliga Schwaben auf. Zum Aufstiegsrecht der Tabellenzweiten wird auf die Auf- und Abstiegsregelung der Bezirksliga verwiesen. Aus der Kreisliga West steigen die Tabellenplätze 14 und 15 und aus der Kreisliga Nord steigen die Tabellenplätze 13 und 14 der jeweiligen Abschlusstabelle direkt in die Kreisklasse ab. Der Tabellendreizehnte der Kreisliga West ermittelt gegen den Tabellenzwölften der Kreisliga Nord in einem Entscheidungsspiel einen weiteren Absteiger in die Kreisklasse.

Die Kreisklassen West 1, West 2 und Nord 2 spielen mit je 14 Mannschaften. Die Kreisklasse Nord 1 mit 15 Mannschaften. Die Meister der Kreisklassen steigen in die Kreisligen West und Nord auf. Die Tabellenzweiten der Kreisklassen spielen in Entscheidungsspielen um einen weiteren freien Platz in der Kreisliga. In den Relegationsspielen der Tabellenzweiten werden so viele freie Plätze ausgespielt, bis die Normzahl von 28 Vereinen in der Kreisliga erreicht worden ist, mindestens jedoch ein Platz. Aus den Kreisklassen West 1, West 2, Nord 1 und Nord 2 steigen die jeweils Tabellenletzten direkt in die A-Klasse ab. Die Tabellendreizehnten der Kreisklassen West 1, West 2 und Nord 2 sowie der Tabellenvierzehnte der Kreisklasse Nord 1 spielen zwei weitere Absteiger in die A-Klassen aus.

Die A-Klassen West 1, West 3 und Nord spielen mit je 14 Mannschaften, die A-Klasse West 2 mit 13 Teams. Die Meister der A-Klassen steigen in die Kreisklasse auf. Die jeweils Tabellenletzten der Abschlusstabelle steigen in die B-Klassen ab. Die Tabellenzweiten aus den vier A-Klassen spielen einen weiteren Aufsteiger in die Kreisklasse aus. In den vier A-Klassen spielen die Tabellenvorletzten zwei weitere Absteiger in die B-Klasse aus. (her)

