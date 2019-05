vor 22 Min.

Auftakt in den Turnligen

Bayerns Elite in Buttenwiesen

Am morgigen Samstag, 25. Mai, treffen sich 24 bayerische Clubs zum ersten Kräftemessen der Turner in der Riedblickhalle in Buttenwiesen. Unter dem Dach der Bayerischen Turn-Liga (BTL) werden in vier Ligen die Meister 2019 ermittelt. Der Auftaktwettkampf der Landesliga 1 und 2 findet ab 10.45 Uhr statt. Um 14.45 Uhr gehen dann die Teams aus der Regionalliga und der Bayernliga an die Geräte.

Der TSV Buttenwiesen ist sowohl am Vormittag in der Landesliga 2 als auch am Nachmittag in der Bayernliga vertreten. Das Team der Bayernliga schaffte erst vergangenes Jahr den Aufstieg, und muss sich nun in der höheren Klasse behaupten. Für das junge Landesliga-Team geht es von Beginn an darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. In der Bayernliga kann der TSV auf eine gesunde Mischung aus erfahrenen Turnern wie Thomas Rössler und Karl Friedrich Sautter sowie jungen, aufstrebenden Talenten zurückgreifen, die sich für einen späteren Einsatz in der Bundesliga bewähren wollen.

Beim internen Testwettkampf konnten die Turner bereits für einige Highlights sorgen, welche nun erstmals beim Heimwettkampf präsentiert werden sollen. Am Boden will Elija Bach das Publikum begeistern, am Pauschenpferd könnte sich Adrian Seifried für die Bundesliga empfehlen. An den Ringen wollen Rainer Maiershofer und Elija Bach hochkarätige Übungen zeigen. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen ist frei. (keh)

