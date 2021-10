Starke 3:1-Punkte zum Saisonauftakt

Dillinger Bayernligisten in guter Form. Remis gegen Lohof, Sieg in Landshut

Zum Start der neuen Bayernliga-Saison nach langer Corona-Pause holte der TV Dillingen II 3:1 Punkte. Das Badminton-Heimspiel gegen den SV Lohof endete 4:4, in Landshut wurde 5:3 gewonnen. Nach engen Duellen in den beiden Herrendoppeln und Damendoppel stand es 2:1 für Dillingen. Elke Cramer holte ihr Einzel knapp im zweiten Satz, zwei Herren-Einzel gingen zum 3:3-Zwischenstand verloren. Durch den deutlichen Sieg von Kapitän Chris Heufelder sicherten sich die Dillingern das Remis, weil sich die Gäste im Mixed durchsetzen konnten. Beim SV Landshut wollten die Donaustädter an ihre Leistung vom Vortag anknüpfen. Beide Herrendoppel legten – bei einer Niederlage des Damendoppels – zur 2:1-Führung vor. Das Dameneinzel ging an Landshut, allerdings trumpften die Dillinger dann in allen drei Herreneinzeln auf und gewannen zur 5:2-Führung. Die Niederlage im Mixed tat nicht mehr weh. (wobe)