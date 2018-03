Bereit für das Saisonfinale

vor 37 Min.

Handball: Wertinger Herren überzeugen in Mering. Auch BOL-Damen punkten voll.

Mit einem 31:29-Sieg beim SV Mering erkämpften sich die Wertinger Bezirksliga-Handballer ihr Saisonfinale im Kampf um den Klassenerhalt am kommenden Samstag in Meitingen. Gegen Mering, das vor dem Spiel noch Aufstiegschancen hatte, zeigten die Wertinger ein anderes Gesicht als zuletzt und spielten konzentriert. Der TSV ging schnell in Führung und baute diese bis Mitte der zweiten Hälfte auf fünf Treffer aus. Maßgeblichen Anteil daran hatte Manuel Reitenauer mit zehn Toren. In den Schlussminuten verwarfen die Wertinger mehrmals frei vor dem Tor. Dies rächte sich fast, nachdem die Meringer ihre Chancen nun konsequent nutzten und bis auf ein Tor verkürzen konnten. Mit kühlem Kopf und etwas Glück retteten die Gäste das positive Ergebnis über die Zeit.

Wertingens Coach Andreas Seitz war nach der Partie stolz auf die Leistung seiner Mannschaft, richtet den Blick aber gleich auf die Partie am kommenden Samstag. Bei den komplizierten Abstiegsregeln können die Wertinger nur mit einem Sieg die Klasse sicher halten. Problem dabei ist, dass es den punktgleichen Meitinger genauso geht – ein „Endspiel“ also, in der sich beide Kontrahenten nichts schenken werden. (ANSE)

Die Wertinger Handballdamen wollten ihr Versprechen einlösen und vor großer Kulisse das letzte Heimspiel der Saison mit einem Sieg beenden. Dies gelang dann auch deutlich mit dem 26:19 gegen Günzburg II. Nach einer schnellen und klaren Führung dachten Zuschauer wie TSVlerinnen wohl, dass die Partie zum Selbstläufer wird. Dem war aber nicht so: Wertingen vergab nun leichtfertig Chancen und brachte sich mit schlechtem Abwehrverhalten in die Bredouille. Nach dem 8:8-Ausgleich konnte man nur einen knappen Vorsprung in die Pause retten.

Nach klaren Ansagen und einer Abwehrumstellung durch das Trainergespann Stumpf/Süßner waren die Zusamstädterinnen im zweiten Abschnitt wieder fokussierter. Für die Gäste gab es kein Durchkommen mehr. Wertingen zog das bewährte Konterspiel auf und Tor um Tor zum letztlich verdienten Sieg davon. Großen Anteil daran hatte einmal mehr Annika Petersen, die mit ihren sieben Treffern nun die Liste der Spielerinnen mit den meisten Feldtoren anführt. (MIGA)

