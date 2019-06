vor 59 Min.

Beruhigt in die Pfingstpause

Herren des TC Wertingen können doch noch gewinnen. Beide Damen-Teams grüßen von der Tabellenspitze

Die Sommerhitze am vergangenen Wochenende sorgte dafür, dass auch die Spielerinnen und Spieler beim Tennis-Club Wertingen so richtig heißliefen. Die Bilanz war hervorragend, sodass einerseits Sportwart Andreas Schober zufrieden ist, „wir können beruhigt in die Pfingstpause gehen“, andererseits wären die meisten Teams gerade so schön in Form. Als Tabellenführer grüßen beide Damen-Teams und auch die Herren 50 II.

Erfreulich vor allem, dass die TCW-Herren das Siegen nicht verlernt haben. Im Landkreis-Derby in Gundelfingen feierten sie eine Art Wiederauferstehung und schossen den Gastgeber mit einem 8:1 ans Tabellenende der Bezirksklasse 1. Bereits in den Einzeln machten Fabian Trauner, Manuel Bacher, Fabian Wiedemann, Fabian Demharter und Robert Fellinger alles klar, dass alle Doppel erfolgreich waren, wurde quasi zur Krönung. Die Herren II und Herren III hatten ja ihr Derby-Wochenende auf dem Judenberg, kurios war dabei am Sonntag, dass gleich zwei Fußball-Trainer im Tennis erfolgreich waren. Der Wertinger Christoph Kehrle steuerte einen Einzelsieg beim 5:4 der Herren II gegen den TSV Buttenwiesen bei, Peter Wagner, Sebastian Martens und Harald Schalk machten es ihm nach, das Doppel Martens/Schalk holte dann den entscheidenden Punkt zum Sieg.

Ähnlich verlief es für Christoph Wirth beim TSV Unterthürheim, der sogar in Einzel und Doppel zwei Punkte zum 5:4-Erfolg seiner Mannschaft über die Herren III des TCW beitrug. Gut, dass die Fußball-Trainer jetzt Zeit haben. Die Hausherren holten durch Dusan Bogojevic und Thomas Glonner nur zwei Einzelpunkte, zwei weitere Doppelsiege reichten also nicht. So kam die Erinnerung zurück, im Vorjahr verloren die Herren III alle Spiele mit 4:5!

Die Herren 50 waren am Samstag frohen Mutes auf dem Weg nach Kempten, doch ihre Fahrt zum ASV Hegge wurde auf der Autobahn von einem Unfall jäh gestoppt. Blechschaden statt Punkte. Das Spiel muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Herren 50 II konnten spielen – und wie. Sie siegten 8:1 in Burgheim, bleiben damit ungeschlagen und sind Tabellenführer in der Bezirksklasse 2. Die Herren 60 hatten auch ihr Erfolgserlebnis beim 7:2 über Jettingen, Norbert Weiser und Gerd Reitenauer halfen von den Herren 50 aus, weil sie ja nicht spielen konnten. So holten sie sich ihre Punkte bei den Herren 60. Imponierend, dass alle drei Doppel gewonnen wurden.

Als Tabellenführer grüßen ebenfalls beide Damen-Teams. Die Damen I setzten ihre Erfolgsserie auch in Augsburg-Lechhausen mit einem 6:3-Sieg fort. Andrea Fellinger, Claudia Kirchmann, Ruth Sigmund und Steffi Dittmann siegten in den Einzeln, Sandra Wirth/Fellinger und Elisabeth Endisch/Dittmann machten dann in den Doppeln den Sack zu. Auch die Damen II sind nach einem 4:2 im Derby gegen Höchstädt II in der Kreisklasse 3 vorn. Hannah Kehrle steuerte dabei gleich zwei Punkte bei. Verletzungspech dagegen bei den Damen 30, die ohne Ruß, Zegula und Seefried dem FSV Inningen mit 2:4 unterlagen. Sandra Wirth und Ruth Sigmund waren deshalb doppelt im Einsatz, um die Lücken zu füllen. Sie gewannen auch ihr Doppel und Wirth zudem im Einzel, doch das reichte leider nicht.

Sandra Wirth hatte aber noch ein weiteres Erfolgserlebnis, nämlich als Jugendleiterin, denn auch den Nachwuchs des TCW ließen an diesem heißen Wochenende die Erfolge der Großen nicht kalt. Keine Niederlage, wann gibt es das schon. Die Junioren bezwangen den SV Unterschneitbach mit 4:2, Erik Döhler und Kilian Seifert holten im Einzel die Punkte und zeigten dabei gute Nerven im Match-Tiebreak, glatt gewann Moritz Fritsch, und auch beide Doppel gingen nach Wertingen. Die Knaben 16 erreichten beim TC Thannhausen ein 3:3, während sich die Bambini über ihren ersten Saisonsieg freuten. Ein 5:1 gegen Riedlingen war heiß für Felix Reichherzer, Fiona Schalk, Jonas Mielke und Nikol Lukavevic. Und auch das Kleinfeld-Team holte den ersten Sieg mit 12:8 gegen Welden. Kein Wunder also, dass viele beim TCW mit der Sonne um die Wette strahlten.

Jetzt ist zunächst die Pfingstpause angesagt, weiter geht es mit der Punktrunde am Wochenende des 29./30. Juni. Die Wertinger haben schon mal Sonne bestellt. Die Sonne sollte auch am Pfingstsonntag vom Himmel lachen, denn da findet das beliebte Schleifchenturnier des TCW statt. Spaß statt Jagd nach Punkten steht auf dem Programm, wobei Siege ja immer Spaß machen… (kkp)

Themen Folgen